Melo e Sá estão na semi em Nottingham A dupla formada por Marcelo Melo e André Sá, 12ª no ranking mundial, bateu os franceses Julien Benneteau e Nicolas Mahut por 2 a 0, parciais de 6/3 e 6/4, ontem, no Aberto de Nottingham. Com o resultado, os brasileiros estão na semifinal do torneio, preparatório ao Grand Slam de Wimbledon. Neste ano, os tenistas conquistaram o título em Poertschach e ficaram com o vice em Queens.