Membro de grupo que roubou banco na Paulista é preso

SÃO PAULO - Um quarto integrante de uma quadrilha responsável por invadir e roubar um cofre de uma agência bancária do Itaú na Avenida Paulista, entre os dias 26 e 27 de agosto de 2011, foi preso na tarde da última quinta-feira, 30, em Mairiporã, na Grande São Paulo. Segundo a polícia, ainda há oito investigados sobre o crime foragidos.

Alessandro Fernandes, de 38 anos, foi localizado e preso por agentes civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Carapicuíba. O delegado titular da delegacia, Ednelson de Jesus Martins afirma que a autoria de Fernandes no crime foi comprovada por imagens de câmeras de segurança da agência. O criminoso foi flagrado entrando no local, vestido como operário de uma empresa antes de auxiliar na invasão do cofre.

Segundo Martins, informações dizendo que o suspeito encontrava-se em Mairiporã foram captadas e a delegacia iniciou as investigações. Logo, Fernandes foi encontrado trabalhando na construção de uma casa, que, aparentemente, pertence a ele. Como o suspeito já tinha a prisão preventiva decretada pela Justiça, foi encaminhado para Delegacia Seccional de Carapicuíba. Nesta sexta-feira, o assaltante já está no Presídio Público do Município.