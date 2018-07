Membro do conselho do Taleban é preso no Paquistão, dizem jornais

Um importante comandante do Taleban foi capturado pelo Paquistão em mais um duro golpe contra o grupo insurgente desde que forças de segurança paquistanesas intensificaram o combate na região da fronteira com o Afeganistão.

De acordo com fontes citadas pelos jornais The New York Times e Washington Post, o mulá Abdul Kabir, integrante do conselho taleban, foi capturado "em meados de janeiro" no Distrito de Nowshera, no noroeste do Paquistão. Nem as autoridades paquistanesas ou o Taleban confirmaram a detenção.

Kabir faria parte de um pequeno grupo de líderes chamado Shura (conselho) de Quetta, que coordena as ações militares e se reporta ao principal líder taleban, o mulá Muhammad Omar. No entanto, outras fontes indicam que ele seria apenas um líder do grupo em Jalalabad, no leste do Afeganistão.

A notícia de captura de Kabir ocorre em um momento crucial no combate ao Taleban, no qual o Exército paquistanês tem ganhado bastante força.

Na semana passada, autoridades paquistanesas e americanas disseram ter capturado o mulá Abdul Ghani Baradar, o segundo no comando do Taleban afegão. Outros dois altos comandantes do grupo foram presos nos últimos dias no Paquistão, na mais recente indicação da cooperação entre Islamabad e Washington.

Os mulás Abdul Salam e Mir Mohammad, líderes paralelos ao governo nas Províncias de Kunduz e Baghlan, respectivamente, foram presos na Província do Baluquistão. As prisões poderiam ter contado com a participação da CIA, assim como ocorreu na detenção de Baradar.