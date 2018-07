Membro do MMA antevê derrota e diz que conta não é só do governo "É bem provável que o governo saia derrotado em parte das propostas que fez para o projeto do Código Florestal, mas isso é parte da democracia", disse ontem a representante do Ministério do Meio Ambiente no 2.º Seminário Internacional Brics Policy Center, Samyra Crespo. Para ela, há no País "uma coisa autoritária de achar que um presidente pode baixar um veto e resolver por meio de uma vontade pessoal uma coisa que a sociedade não está conseguindo resolver".