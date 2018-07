O rapaz, de 28 anos, afirmou que, com a prisão de "Birosca", outro membro da facção, ficou para ele a incumbência de coordenar o tráfico em três pontos: no Jardim Guacuri, na zona sul de São Paulo (limite com Diadema); na Favela da Fumaça e na Rua Araci, no bairro de Serraria, em Diadema. O caso registrado no 1º Distrito Policial (DP) da cidade.