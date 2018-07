Membro do PCC é preso após tentar subornar PM O homicida Roberto César de Oliveira, de 32 anos, procurado pela Justiça e membro do Primeiro Comando da Capital (PCC), facção criminosa que age dentro e fora do sistema prisional paulista, foi detido, juntamente com um comparsa, no início da noite de ontem na zona sul de São Paulo, após ser abordado por policiais militares das Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota) e oferecer arma e dinheiro em troca da liberdade.