Membro do Taleban diz que propina o tirou da prisão

Um comandante do Taleban responsável por liderar ataques contra tropas britânicas na província de Helmand afirma ter escapado da prisão na semana passada depois de pagar propina de US$ 15 mil (cerca de R$ 26 mil) às autoridades afegãs. Em entrevista à BBC, o mulá Sorkh Naqaibullah, conhecido como Mulá Vermelho, afirmou que esta foi a terceira vez que conquistou a liberdade ao subornar autoridades do Diretório Nacional de Segurança afegão. O mulá Sorkh Naqaibullah opera na região de Gareshk e nos distritos próximos, na província de Helmand. Desta vez, o mulá disse que ficou preso por mais de cinco meses, mas já está de volta à província de Helmand, onde lidera um grupo de insurgentes. Lei "Fui preso no dia 24 de julho e então enviado para o Diretório Nacional", afirmou. "A lei diz que eles podem manter suspeitos presos no diretório por apenas dois meses, e depois eles têm que ser mandados para o tribunal." "Fiquei sob custódia por cinco meses. Na sexta-feira, 4 de janeiro, um visitante veio me ver, encontrou o funcionário no portão e deu a ele US$ 15 mil. Ele então veio e me soltou", conta o comandante do Taleban. O mulá diz que, em 2004, subornou funcionários da famosa prisão Pul-e-Charki, em Cabul, 16 meses depois de ter sido preso em Helmand. E, em 2005, ele teria voltado a subornar a polícia para ser libertado. O porta-voz do Diretório Nacional de Segurança Afegão se recusou a comentar a afirmação e disse apenas que não pode confirmar se as informações são falsas ou verdadeiras. Mas uma fonte dentro do diretório confirmou que o mulá Naqaibullah havia sido solto e disse que as autoridades estão investigando o caso para encontrar os responsáveis.