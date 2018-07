Membros da CPI do Cachoeira pedem investigação paralela à PGR No mesmo dia que o relator da CPI do Cachoeira, deputado Odair Cunha (PT-MG), divulgou seu parecer final, um grupo de parlamentares que integram a comissão foi até à Procuradoria-Geral da República (PGR) ingressar com uma representação para que seja feita uma investigação paralela à feita pelo Congresso.