Membros do CDES fazem homenagem a Zilda Arns A fundadora da Pastoral da Criança no Brasil, Zilda Arns, foi homenageada hoje na 33ª reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), no Paládio do Itamaraty. Ela morreu em janeiro passado, vítima do terremoto de 7 graus na escala Richter ocorrido no Haiti que deixou mais de 200 mil mortos. Zilda Arns integrava o órgão.