'Memélia foi um modelo de integridade', diz Lula O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou hoje a morte de Maria Amélia Buarque de Hollanda. Na nota divulgada no blog do Planalto, Lula lembrou da última vez em que se encontraram, em janeiro, durante a festa de 100 anos da mãe de Chico Buarque. "Maria Amélia era uma pessoa que aliava ternura a firmeza, inteligência e preocupações sociais. Mesmo sendo filha de família tradicional, durante toda a vida lutou e apoiou as lutas pela liberdade e por uma sociedade mais igualitária. Juntamente com seu companheiro, o consagrado intelectual Sérgio Buarque de Hollanda, foi uma das fundadoras do PT.