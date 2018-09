Memória humana fica melhor a cada geração, diz estudo

Um estudo sueco desenvolvido ao longo de vinte anos demonstrou que a memória humana vem melhorando a cada geração, devido a fatores como níveis mais elevados de instrução e boa nutrição. Segundo os pesquisadores da Universidade de Estocolmo, os resultados do estudo - o maior já realizado sobre o tema - podem conduzir à elevação da atual idade de aposentadoria para homens e mulheres. "Os resultados indicam que a idade de aposentadoria pode ser ajustada para além dos limites atuais, já que estamos retendo melhores funções cognitivas no processo de envelhecimento", destacou Lars-Göran Nilsson, professor de Psicologia da Universidade de Estocolmo e líder do projeto, em entrevista ao jornal sueco Svenska Dagbladet. A pesquisa envolveu 4,2 mil pessoas entre 25 e 80 anos de idade durante um período de vinte anos, com intervalos de cinco anos entre os testes. O estudo faz parte do chamado projeto Betula, que tem como objetivo examinar o desenvolvimento da memória a fim de identificar sinais preliminares de demência. "Descobrimos que a memória das experiências, também conhecida como memória episódica, melhora a cada geração", disse Lars-Göran Nilsson. A memória episódica se refere a lembranças de acontecimentos específicos - como, por exemplo, lembrar-se de uma viagem feita com a avó trinta anos atrás. Entre outros testes, os participantes do estudo tiveram que identificar cerca de vinte rostos, tempos depois de vê-los em fotografias mostradas pelos pesquisadores. Fatores determinantes Os cientistas concluíram que os fatores determinantes para o desenvolvimento da memória são os níveis de educação, a nutrição e o tamanho da família. Segundo o estudo, as pessoas com maior grau de instrução, melhor nutrição, bons hábitos de exercícios e menor quantidade de irmãos ou irmãs possuem memória episódica mais acentuada. Além da quantidade de irmãos ou irmãs, a ordem de nascimento na família também é um fator determinante, dizem os cientistas: os primeiros filhos tendem a ter melhor memória episódica. "A explicação é provavelmente o fato de que o primeiro filho recebe 100% da atenção, e quando a criança ganha irmãos a energia e o tempo dos pais passam a ser divididos entre todos", esclarece o líder do projeto. O estudo demonstrou também que, mesmo entre as pessoas com formação biológica semelhante, aqueles que possuem nível mais baixo de instrução possuem uma memória episódica mais fraca. A influência do grau de educação sobre a memória pode ser conseqüência do maior desenvolvimento do pensamento abstrato, ponderam os cientistas. O fluxo de informações a que as pessoas são expostas, assim como os computadores e jogos, também exercem papel importante para estimular o cérebro e fortalecer a memória. Os cientistas observam que já os efeitos da nutrição sobre a memória episódica são mais difíceis de medir, uma vez que fatores genéticos também são determinantes nesta área. O objetivo dos pesquisadores suecos agora é conduzir estudos comparativos em países em desenvolvimento: "É importante pesquisar se estes três fatores determinantes (grau de instrução, nutrição e menor quantidade de irmãos) também são decisivos em um país em desenvolvimento, onde o acesso a escolas e a alimentos não é tão evidente", disse Lars-Göran Nilsson. Cientistas chineses já expressaram interesse na pesquisa. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.