Memória viva Agora, a Galeria Virgilio comemora seus dez anos com coletiva organizada por Douglas de Freitas. Entre as obras estão as de Reynaldo Candia, feitas com livros antigos (foto). R. Virgílio de Carvalho Pinto, 426, Pinheiros, 2373-2999. 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom.). Inaugura 5ª (14). Grátis. Até 15/7.