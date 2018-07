Memorial de Michael tem audiência de 31,1 milhões nos EUA

A Nielsen, especializada em pesquisa de mídia, afirmou nesta quarta-feira que o memorial de duas horas de Michael Jackson na terça-feira em Los Angeles foi transmitido ao vivo por 18 canais de TV, que reuniram uma audiência de 31,1 milhões.

Apesar de o dado não incluir outros milhões que devem ter assistido pela internet ou a reprises, a audiência foi fraca em comparação com os 37,8 milhões que acompanharam o dia da posse do presidente Barack Obama em janeiro e com os 49,5 milhões de norte-americanos que sintonizaram para a primeira entrevista à imprensa de Obama em fevereiro.

A empresa de internet Akamai, que opera com 20 por cento do tráfego mundial da Web, relatou na terça-feira que carregou cerca de 2,8 milhões de vídeos e áudios durante o memorial, tornando o evento o mais visto pela Internet desde a posse de Obama.

Segundo a Nielsen, em comparação com outros funerais televisionados, o de Jackson ficou em audiência no terceiro posto nos Estados Unidos, depois do enterro de Regan (35 milhões) em 2004 e o funeral da princesa Diana (33,2 milhões).

