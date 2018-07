Mendes: Congresso não pode reverter queda do diploma

Um pequeno grupo de jornalistas levou cartazes e gritou palavras de ordem quando o presidente do STF, acompanhado do governador Aécio Neves (PSDB), chegou para uma visita ao Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente, na região centro-sul da capital mineira. "Isso é normal. É uma decisão do Supremo Tribunal Federal, causa incômodos corporativos e enseja protestos", minimizou. Mas reclamou de uma personalização da decisão coletiva do STF. "O tribunal se manifestou por 9 a 1", argumentou.

Para o presidente do STF, a decisão vai repercutir em outras profissões. "Não há possibilidade do Congresso regular isso, porque a matéria decorre de uma interpretação do texto constitucional. Não há solução para isso. Na verdade, esta é uma decisão que vai repercutir inclusive sobre outras profissões. Em verdade, a regra da profissão regulamentada é excepcional no mundo todo e também no modelo brasileiro", afirmou.