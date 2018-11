Mendes defende monitoramento eletrônico de presos O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, comentou hoje a decisão da Justiça do Distrito Federal que soltou o pedreiro Adimar Jesus da Silva. "O que nós tivemos nesse episódio lamentável de Luziânia foi uma falta de estrutura de acompanhamento psicológico de pessoas com profundos distúrbios psicológicos", disse.