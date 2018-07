Mendes: é necessário uniformizar lei sobre drogas

"Vou fazer a verificação daquilo que é suscetível de uniformização para que possamos levar ao plenário (do STF). No atual momento, a nossa angústia básica envolve a questão da liberdade provisória e, às vezes, a má aplicação de penas, com a restrição de liberdade para aquele que somente é usuário", afirmou Mendes.

O presidente do STF citou um levantamento do Ministério da Justiça segundo o qual existem no Brasil cerca de 80 mil pessoas presas por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. "Há essa zona cinzenta: o que é tráfico e o que é propriamente uso", disse. Ele informou que deverá ser realizado um workshop no Conselho Nacional de Justiça para discutir a aplicação da nova lei de drogas com juízes e especialistas.