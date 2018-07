Mendes: protesto a favor do diploma é 'compreensível' O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, considerou "compreensível" o protesto de estudantes de jornalismo hoje contra a derrubada da obrigatoriedade do diploma para os profissionais da área, decidida pelo STF na quarta-feira. "Eles não estão protestando contra mim, mas contra a decisão do Supremo. Houve apenas um voto (favorável à exigência do diploma) entre os nove do STF que foram proferidos. É absolutamente compreensível."