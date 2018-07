A presidente do TJ de Alagoas, desembargadora Elisabeth Nascimento, pretende apresentar hoje ao presidente do STF, ministro Gilmar Mendes, documentos sobre suposto esquema de venda de sentenças e fraudes no seguro obrigatório DPVAT no Estado. As denúncias, diz ela, envolvem funcionários do TJ-AL, juízes e desembargadores.