Mendigo encontra cabeça de cera de Paul McCartney

Uma cabeça de cera do ex-beatle Paul McCartney, que havia sido esquecida por seu proprietário em um trem na Inglaterra, foi encontrada por um mendigo na cidade de Reading, de acordo com a empresa do leiloeiro Joby Carter. Um comunicado da Carters Entertainment afirma que Anthony Silva contou ter encontrado o objeto em um saco de lixo. Silva afirmou que, ao ver a cabeça, chegou a pensar que se tratava de uma máscara para o Dia das Bruxas. O mendigo teria descoberto que o objeto era a cabeça de cera perdida por Joby Carter ao ler a história em um jornal sobre o qual dormia. Diante da notícia da recompensa de 2 mil libras (cerca de R$ 7,3 mil) oferecida a quem encontrasse o objeto, Silva ficou sem saber como fazer para reivindicar o dinheiro. O mendigo teria, então, pedido dinheiro a desconhecidos até conseguir o suficiente para uma passagem de trem até Abbey Road, em Londres. Na rua famosa pelo estúdio onde os Beatles gravaram alguns de seus principais álbuns, o andarilho foi ajudado por uma mulher que encontrou o número de telefone do leiloeiro na internet. A cabeça de cera seria devolvida ao dono nesta quinta-feira, a tempo de ir a leilão no domingo na Carters Entertainment. Joby Carter disse que, após a confirmação da autenticidade do objeto, pagará a recompensa a Anthony Silva. Leilão O leiloeiro perdeu a cabeça de cera após ter levado o objeto para ser avaliado por Peter Blake, um especialista em artigos relacionados aos Beatles e autor da capa do álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, em seu estúdio no bairro de Hammersmith, no oeste de Londres. O objeto, produzido na década de 60, ficou durante anos exposto no museu de cera Louis Tussaud, em Great Yarmouth, na Inglaterra. Depois da avaliação de Blake, o leiloeiro pegou um trem para sua cidade no condado de Berkshire, no sul da Inglaterra. Ao desembarcar na estação de Maidenhead, Carter percebeu que havia esquecido o objeto dentro do vagão. Ele imediatamente conversou com os funcionários da empresa ferroviária, mas a cabeça de cera havia desaparecido. De acordo com a estimativa da Carters Entertainment, o objeto deve ser arrematado por um valor entre 5 mil libras (R$ 18 mil) e 10 mil libras (R$ 36 mil). BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.