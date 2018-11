Mendigo 'herói' esfaqueado morre após ser ignorado por transeuntes em NY

Um mendigo que foi esfaqueado após tentar ajudar uma mulher em uma discussão acabou morrendo na rua, ignorado pelos transeuntes, segundo imagens captadas por câmeras de segurança de um prédio nos arredores.

O incidente ocorreu no bairro de Quens, em Nova York. De acordo com a polícia, pelo menos 25 pessoas passaram pelo pedinte esfaqueado, o imigrante guatemalteco Hugo Alfredo Tale-Yax, de 31 anos, enquanto ele sangrava em uma calçada do bairro.

Segundo a imprensa americana, a polícia agora procura a mulher envolvida na discussão, pois acredita que ela não sabe que o mendigo foi esfaqueado e que ela provavelmente pode identificar o assassino. Os dois pareciam estar discutindo quando o imigrante interferiu tentando ajudá-la.

As imagens da câmera de segurança mostram a mulher seguida por um homem que parece atacá-la e Tale-Yax andando em direção a eles. A câmera não flagra o momento em que ele é esfaqueado, mas mostra o suposto assassino fugindo da cena e a mulher saindo em direção contrária.

Depois de ser esfaqueado no peito diversas vezes, Tale-Yax ainda tenta correr atrás do agressor, mas cai no chão.

No vídeo, ele aparece deitado na calçada, ferido, enquanto os pedestres passam por ele.

Um dos pedestres chega a sacudir o corpo, virá-lo e encontra uma poça de sangue. Ainda assim, a polícia só recebeu uma chamada informando sobre o incidente uma hora e meia depois.

Segundo a mídia local, Tale-Yax era um imigrante ilegal, desempregado, que costumava dormir nas praças do bairro, onde vivem muitos imigrantes latinos.