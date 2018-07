Menina atingida em Heliópolis recebe alta A menina Tainá Costa Alves, de 8 anos, recebeu alta do Hospital Bosque da Saúde, às 14 horas deste sábado, 11, e voltou para sua casa. Ela havia levado um tiro no peito, na noite da quarta-feira, 8, durante uma perseguição policial na Favela Heliópolis, na Zona Sul de São Paulo. A bala passou a 3 centímetros do coração da garota. Ela estava na porta de casa quando foi atingida.