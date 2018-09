Menina atropelada por caminhão teve alta hoje em SP Uma das vítimas de um atropelamento ocorrido ontem na cidade de São Paulo, Beatriz, de 9 anos, teve alta hoje, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. Ela estava internada no Pronto Socorro do Mandaqui depois de, junto com outras duas crianças, ter sido atropelada por um caminhão desgovernado na tarde de ontem na Vila Brasilândia, na zona norte da capital paulista. A menina sofreu ferimentos leves.