Menina com sintomas de gripe é monitorada em SP A garota VR, de 6 anos, foi internada ontem em hospital de Bauru, no oeste paulista, com sintomas que os médicos acreditam que possam ser de gripe suína. Internada em quarto isolado do Hospital Estadual de Bauru, ela apresenta febre de até 38,5 graus há três dias, dor de cabeça, dor de garganta, tosse seca e dores pelo corpo, afirmou o infectologista Edson Carvalho de Melo. "São sintomas comuns da influenza suína", explicou.