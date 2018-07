Menina de 1 ano morre após tentativa de assalto em SP São Paulo, 15 - Uma tentativa de assalto terminou com a morte da menina Grazielle dos Santos da Silva, de 1 ano, na noite de sexta-feira, 13, em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. Ela foi baleada no peito durante uma troca de tiros dentro de um bar na Rua Heitor Villa Lobos, Vila Jurema. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), ninguém foi preso. Grazielle estava com o avô, o motorista Edvaldo Amaro da Silva, de 50 anos. Ele foi ao local para comprar pão e cumprimentar o dono do bar, seu amigo. No local, Edvaldo foi abordado por dois homens, que exigiram a chave do seu Fiat Strada. O proprietário do bar sacou uma arma e reagiu. Houve troca de tiros e um dos criminosos conseguiu escapar. O outro, Diego Santos Faria, de 22 anos, foi baleado nas costas. A polícia ainda o levou para o hospital da cidade, mas ele não resistiu aos ferimentos. O dono do bar fugiu com sua família.