Menina de 10 anos morre em tiroteio na zona sul de SP Uma menina de 10 anos morreu, na noite do domingo (04), baleada durante uma tentativa de assalto a um policial militar, na zona sul de São Paulo. O policial, que estava à paisana em seu carro, acompanhado de sua mulher e de dois filhos menores, reagiu a uma tentativa de assalto atirando contra os dois assaltantes, que estavam em uma moto. Na troca de tiros com os bandidos a menina, que estava em um outro veículo com os pais, foi atingida na cabeça. A criança foi socorrida pelos próprios pais, mas não resistiu.