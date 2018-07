Menina de 10 anos sai do coma e denuncia estuprador Uma menina de dez anos, internada após ter sido agredida com uma paulada, saiu do coma na última sexta-feira, 5, e revelou o motivo da agressão. Um homem que batera na porta de sua casa, em Pilar do Sul, região de Sorocaba, no dia 30 de agosto, para pedir um copo de água, tentou estuprá-la. O crime sexual não foi consumado porque o cão da família atacou o agressor com mordidas.