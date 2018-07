Menina de 12 anos é alcoolizada e sofre abuso em rave Uma menina de 12 anos foi alcoolizada e sofreu abuso sexual durante uma festa, na madrugada deste domingo, 1º, em Itapetininga, região de Sorocaba. Ela foi encontrada por representantes do Conselho Tutelar desacordada e seminua num dos cômodos da chácara onde ocorria a balada, na periferia da cidade. As roupas tinham marcas de sangue. Outras três adolescentes com idades entre 14 e 16 anos entraram em coma alcoólico durante a rave. As quatro garotas foram levadas para o Hospital Regional. A criança será submetida a exames para verificar se houve violência sexual.