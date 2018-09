Menina de 12 anos é baleada ao passar por trilha em SP Uma menina de 12 anos foi atingida no peito por um tiro de uma espingarda calibre 12 ao caminhar por uma trilha com a família em Mogi das Cruzes (SP). O caso aconteceu no último sábado. O proprietário de um sítio próximo ao local onde a garota foi alvejada confessou ter feito dois disparos após suspeitar de uma tentativa de assalto. Ele foi preso em flagrante.