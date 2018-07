Menina de 12 anos é baleada e morre no Rio Uma menina de 12 anos foi baleada e morreu na manhã desta segunda, 23, na favela Para-Pedro, em Colégio, na zona norte do Rio. A Polícia Militar fazia uma operação na comunidade quando o tiro atingiu a cabeça de Maria Eduarda Ribeiro, que foi socorrida pelo tio Silvano André da Silva, também baleado, no braço. Ela chegou morta à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rocha Miranda.