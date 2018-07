Menina de 2 anos é achada após passar 5 dias na mata

Uma menina de 1 ano e 9 meses sobreviveu por cinco dias em uma mata na região de Ariquemes, a cerca de 200 quilômetros de Porto Velho, em Rondônia. A polícia acredita que ela pode ter sido raptada e depois abandonada, ou que tenha caído em um buraco, do qual teria saído sozinha, já que seu único vestígio, uma sandália, foi encontrado perto de um buraco. Ela foi localizada na tarde desta segunda, 5, dormindo, abraçada a uma árvore. A pequena Ana Clara desapareceu no dia 31 de dezembro, durante uma festa de ano-novo que os pais davam em uma chácara, conhecida como Marplen, a 3 quilômetros do centro da cidade. A menina foi encontrada perto de uma lagoa, com sinais de desidratação, com lesões leves e diversas picadas de insetos. Ela tinha alguns carrapatos presos à roupa. Segundo parentes, a garota está três quilos mais magra - ela tinha 13,5 kg antes do sumiço. A Polícia Militar deslocou uma força-tarefa para tentar encontrar Ana Clara. Mais de 20 pessoas participaram das buscas. A primeira hipótese era de que ela tivesse caído em um rio a 300 metros do local do desaparecimento. Mas Ana Clara acabou sendo localizada dentro da propriedade, a 400 metros do local de onde havia sumido. A menina foi internada no Hospital da Criança de Ariquemes e está sob observação, na companhia dos pais.