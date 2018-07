Menina de 2 anos encontrada morta em piscina no ABC A morte de J.O.V., de 2 anos e meio, intriga a Polícia Civil de São Bernardo do Campo, no ABC, Grande São Paulo. A criança foi encontrada morta, no início da noite de ontem, junto à borda da piscina de um sítio localizado na altura do nº 288 da Estrada de Taquaquecetuba, no Riacho Grande.