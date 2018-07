Menina de 2 anos escapa por pouco de atropelamento após cair de moto

Uma menina na China escapou por pouco do que poderia ter sido um acidente muito grave. A rede estatal CCTV divulgou nesta sexta-feira imagens de uma câmera de segurança na cidade de Jinhua, no leste do país.

O vídeo mostra uma moto com duas crianças na garupa parando ao lado de um carro no semáforo. Quando o sinal abre, a menina que está em frente ao motoqueiro cai no chão, ao lado da roda do carro que começa a andar.

O motorista logo pula para resgatar a criança, que escapou por pouco da roda. Segundo a imprensa local, a menina tem dois anos de idade e sofreu apenas ferimentos leves. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.