Menina de 2 anos morre engasgada em creche de SP Uma menina de dois anos, portadora de síndrome de Down, morreu engasgada na tarde de ontem na creche municipal Sueli Maria Hipólito, em Embu, na Grande São Paulo. Sofia Oliveira Lima foi levada para o pronto-socorro Jardim Vazame, mas já chegou morta. A família suspeita que houve negligência. A administração da escola nega. Segundo a polícia, Sofia estava lanchando, por volta das 16h30, quando engasgou com um pedaço de cachorro-quente e caiu com a cabeça sobre a mesa. O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia Central de Embu. Caso seja comprovada negligência, os possíveis acusados podem ser indiciados por homicídio culposo. O corpo de Sofia foi levado ontem à noite para o Instituto Médico Legal (IML) de Embu, onde foi feita autópsia que confirmou a morte por parada cardiorrespiratória causada por sufocamento. Ela foi enterrada às 17h30 de hoje no Cemitério Municipal Jardim dos Jesuítas, em Embu.