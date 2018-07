Menina de 3 anos morre após rompimento de adutora no Rio

Bombeiros que chegaram ao local logo depois do acidente contaram que o jato de água atingiu uma altura de 20 metros. Quatro feridos leves foram atendidos por eles no local e liberados. Outras três pessoas foram encaminhadas ao hospital com escoriações. São eles: Daniel de Oliveira, de 29 anos; Ana Paula dos Santos Oliveira, de 32; e sua filha Lavínia dos Santos Moura, de 8.

Marido de Ana Paula, o mecânico Agilson da Silva Serpa, de 42 anos, contou que a família estava dormindo no segundo andar de casa quando, por volta das 6 horas, ouviu um forte barulho. "Era um barulho de água batendo na telha. Pensei que fosse uma chuva forte, mas a força da água começou a arrancar as telhas de casa e a derrubar as paredes da frente. Corremos para os fundos, até que um jato forte nos arrastou para a rua, do segundo andar. Por sorte, a rua já estava inundada, o que amorteceu a queda", explicou o mecânico, que mora na Rua Projetada A, transversal à Estrada do Mendanha. Além dele, da esposa e da enteada, o cunhado também estava em casa e sofreu ferimentos leves.

De acordo com Serpa, a tubulação da Cedae estourou num trecho que passa num terreno onde havia um matagal, onde recentemente foram feitos trabalhos com uma retroescavadeira. "Parece que vão construir uma firma no local, mas não tenho certeza".

A Cedae já interrompeu totalmente o fornecimento de água para a região, mas um trecho da Estrada do Mendanha e ruas transversais permanecem inundadas. A Light também interrompeu o fornecimento de energia elétrica na região. Bombeiros utilizam barcos e ambulâncias no socorro às vítimas. Um helicóptero dá apoio à operação.