Menina de 5 anos morre de câncer dias após realizar sonho de cantar para Simon Cowell

Uma menina britânica de 5 anos morreu de câncer nesta terça-feira, poucos dias após realizar seu sonho de cantar para o produtor Simon Cowell, criador de programas de TV como American Idol e Britain's Got Talent.

Bethany Fenton cantou a canção de ninar Twinkle Twinkle Little Star (Pisca-Pisca Estrelinha) para Cowell no último sábado, antes da transmissão da final da última edição de Britain's Got Talent.

Ela também encontrou com alguns dos finalistas do programa.

Bethany havia lutado contra um tumor inoperável no cérebro por mais de um ano. Segundo seus pais, ela estava "nas alturas" ao encontrar Cowell.

'Muito triste'

O agente de Cowell, Max Clifford, disse que o produtor ficou "muito triste" com a notícia da morte da menina.

"Ele está muito triste, triste por toda a família. Ela era uma menina muito especial, e Simon ficou tocado quando ela cantou para ele", disse o agente.

"Ele ficou feliz de ter sido capaz de fazer algo especial no sábado à noite para dar a ela alguns momentos preciosos", afirmou Clifford.

Os pais da menina, Jemma e Sean, estão "devastados" por sua morte, segundo um porta-voz da família.

"Eles voltaram do encontro com Cowell no sábado. No domingo ela estava bem, estava nas alturas com o que tinha acontecido", afirmou o porta-voz.

"Na segunda-feira, ela começou a piorar, até chegar a um estágio muito ruim nesta manhã (terça-feira)", disse ele. A menina foi levada então a um hospital, mas morreu pouco depois.