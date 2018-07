Menina de 6 anos promete ser revelação da Beija-Flor A pequena Letícia Silva, de 6 anos, promete ser a grande revelação da Beija-Flor neste carnaval. Com muito samba no pé, a menina foi descoberta quando participava do ensaio técnico na Avenida Marquês de Sapucaí, em 11 de janeiro. "O (carnavalesco) Laíla disse ''é minha'', quando viu a minha sobrinha sambando. A gente nem levou fé. Depois, descobrimos que era verdade", afirmou a tia da menina Bruna Souza. Letícia veio à frente da ala Rio Nilo, numa evolução complicada em que tirava a fantasia de jacaré e se transformava numa rainha egípcia. "Estou emocionada. Nem estou com medo de sambar sozinha. É um sonho", disse a menina, que mora em Duque de Caxias, mas é torcedora da escola de Nilópolis. Ao contrário de famosas, que se preparam para o desfile com a estranha dieta de batata e clara de ovo, o cardápio de Letícia nos últimos dias foi de "muita fruta e muita água".