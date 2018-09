No último dia 12, a Sesab confirmou um surto de meningite do tipo C no Estado. Três funcionários do Complexo Hoteleiro de Sauípe, na Costa Norte da Bahia, morreram com a doença. Os sintomas da meningite são febre, dor de cabeça forte, náuseas, vômitos, dor na nuca a endurecimento do pescoço e manchas pelo corpo.