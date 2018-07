Menina de 9 meses morre vítima de agressões em SP Encaminhada pela própria mãe e pelo padrasto, uma menina de 9 meses de idade deu entrada hoje no Pronto Atendimento Paraíso, em Guarulhos, na Grande São Paulo, já morta. Os funcionários do pronto-socorro, ao verem o estado da menina, que apresentava queimaduras pelo corpo, arranhões e hematomas, entre outros ferimentos, acionaram a Polícia Militar (PM). Os agentes do 31º Batalhão levaram a mãe e o padrasto para o 7º Distrito Policial (DP) da cidade, onde a mulher afirmou ao delegado que havia recebido a filha naquelas condições das mãos de duas mulheres, com as quais a menina teria ficado duas noites.