Menina de oito anos é violentada e morta em Criciúma Uma menina de oito anos foi violentada e morta em Criciúma, no Sul de Santa Catarina ontem à noite. De acordo com a Delegacia da Mulher, Criança e Adolescente, a vítima brincava com outras crianças por volta das 18h a cerca de duas quadras de sua casa, localizada no bairro Rio Maina, quando um motociclista a sequestrou.