Menina 'desaparecida' é encontrada dormindo dentro de mala

Uma grande operação policial para procurar uma menina de 3 anos dada como desaparecida em Leicester, no centro da Grã-Bretanha, foi suspensa duas horas após seu início, após a garota ter sido encontrada em sua própria casa – dormindo dentro de uma mala.

O enfermeiro Austen Hapenga, de 39 anos, ligou à polícia por volta das 14h de terça-feira para relatar o sumiço da filha, Muumbe, dando início à operação de busca que envolveu um grande número de carros de polícia e até um helicóptero.

Vizinhos, amigos, policiais de folga e até mesmo uma política local participaram das buscas após o alarme inicial.

Uma primeira revista policial dentro da casa da família foi feita, sem sucesso, mas na segunda Muumbe acabou sendo encontrada em seu próprio quarto, dormindo dentro de uma mala grande.

Medo

"Eu havia revirado a casa duas ou três vezes e tinha até mesmo olhado dentro da mala, mas acho que ela se enfiou debaixo de umas roupas", disse o pai da menina ao jornal local Leicester Mercury.

"Estava com muito medo de que não poderia encontrá-la. Ficava pensando em todas as coisas que já aconteceram com crianças e isso me deixava aterrorizado", afirmou Austen.

Um curto comunicado da polícia de Leicester diz que a corporação recebeu um chamado às 13h54 para comunicar o desaparecimento de uma menina de 3 anos, após o qual policiais foram mobilizados.

"A menina foi posteriormente encontrada bem e segura. Gostaríamos de agradecer aos membros do público por sua ajuda", conclui o comunicado.