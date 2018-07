Menina é 4ª vítima de meningite no ano em Franca-SP Uma menina morreu no domingo vítima de meningite bacteriana, na Santa Casa de Franca, na região de Ribeirão Preto, interior paulista. A morte de Helen Cândida Pereira Oliveira, de 8 anos, foi a quarta pelo mesmo tipo de meningite neste ano, mas a Secretaria de Saúde da cidade descarta uma possível epidemia ou surto da doença ou até mesmo o risco de contaminação na cidade. O secretário de Saúde, Alexandre Ferreira, alega que não há ligação entre os casos dos óbitos. As famílias das vítimas, no entanto, são acompanhadas pelo órgão de saúde. A menina começou a ter diarréia e vômito na quarta-feira, na escola. No pronto-socorro, o diagnóstico inicial foi de virose. Ela não melhorou até domingo, quando foi internada. Porém, o quadro de meningite bacteriana evoluiu rapidamente e causou a morte de Helen.