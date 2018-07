Menina é abandonada na porta de cemitério no ES Uma menina de 4 anos foi abandonada ontem em frente a um cemitério no bairro Planalto, em Linhares (ES). A criança foi encontrada por moradores da região. Ela estava sozinha e chorando. A Polícia Militar (PM) foi chamada e, após constatar o abandono, acionou o Conselho Tutelar. A menina informou onde morava e os agentes a levaram até o local. Ao chegar lá, o padrasto foi encontrado com sinais de embriaguez. A mãe da menina ainda não foi localizada. A criança foi encaminhada para um abrigo da cidade.