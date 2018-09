Menina é achada morta no PR e suspeito escapa de linchamento

Uma menina de nove anos foi encontrada morta na madrugada deste domingo, 16, provavelmente por asfixia, dentro de casa, na Vila Esperança, no bairro Atuba, região norte de Curitiba. O acusado, Mariano Torres Ramos Martins, de 45 anos, foragido da Colônia Penal Agrícola, quase foi linchado por moradores da região, mas a polícia conseguiu retirá-lo com vida e encaminhá-lo para o Hospital Cajuru, de onde saiu para ser encarcerado por flagrante de homicídio. Ele nega. Exames do Instituto Médico Legal (IML) vão indicar se houve abuso sexual. O laudo deve ficar pronto dentro de 30 dias. Se confirmada a violência sexual, este será o terceiro caso contra crianças no Paraná em cerca de dez dias. O primeiro, de maior repercussão, foi o de Rachel Genofre, também de 9 anos, encontrada morta por asfixia dentro de uma mala na rodoferroviária de Curitiba. Depois, foi encontrado o corpo de Alessandra Subtil Betim, de 8 anos, em Castro, morta por traumatismo craniano. Uma terceira vítima infantil foi Pâmela Diele dos Santos, em Querência do Norte. Segundo a polícia, ela foi morta por Manoel Tenório de Miranda, que já está preso e teria confessado o crime, dando como justificativa vingança contra a mãe da criança, que teria rejeitado um pedido de namoro. Não há confirmação de violência sexual contra a criança. No caso deste domingo, o tio da mãe de Lavínia, Jéferson dos Santos, disse que o padrasto da menina, Mário Luiz de Castro, está com a perna fraturada e dormia no sofá da casa. Ele não teria escutado nenhum barulho no quarto, onde estavam a menina, uma irmã de cinco anos, que nada sofreu, e a mãe, Maura Bela Rosa. Pouco antes, Maura teria saído para fazer um telefonema e comprar um lanche. Ela teria ficado cerca de meia hora fora da casa. Quando retornou, foi deitar-se com as duas crianças. Logo depois, acordou e ouviu uma espécie de ronco embaixo da cama. Quando Maura se levantou, Martins teria saído de lá com uma faca nas mãos e escapado por uma janela. Ela saiu para tentar pegá-lo, mas não conseguiu. Ao retornar, teria chacoalhado as crianças com as mãos e percebido que Lavínia não respondia. Imediatamente saiu correndo da casa. "O pessoal das outras casas ouviu os choros e os gritos de que Lavínia estava morta", relatou Santos. Os pais levaram a menina a um posto de saúde onde a morte foi confirmada. Enquanto isso, outras pessoas acionaram a polícia, que enviou viaturas para o local. Martins foi encontrado por populares a poucas quadras da casa de Lavínia e recebeu alguns golpes, principalmente na cabeça. Ele somente conseguiu escapar com vida porque os policiais chegaram a tempo. De acordo com o tio de Maura, o acusado é conhecido dos moradores do bairro, pois vive na rua e sempre foi atendido quando pedia comida.