Menina é baleada durante ação da PM no Rio de Janeiro Uma menina de 10 anos foi atingida na perna por uma bala perdida no fim da manhã desta quarta-feira, durante ação da Polícia Militar na localidade conhecida como Ocidental Fallet, no Rio de Janeiro. Os policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) chegaram ao local por volta das 11 horas para cumprir mandado de prisão contra o traficante Lourival Vieira Cavalcante, conhecido como Val, e foram recebidos a tiros.