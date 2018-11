Menina é baleada em condomínio de luxo em SP Uma menina de 8 anos levou um tiro na cabeça durante uma tentativa de assalto à casa de sua família, no condomínio de luxo Botânico, em Rio Claro, no interior paulista. A criança estava com a babá e a irmã na hora do crime, ontem à noite. Os pais estavam não estavam em casa, segundo a Polícia Civil. O estado de saúde da menina é grave, informou o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para onde ela foi transferida.