Menina é encontrada morta com sinais de abuso em Alagoas

Uma menina de 12 anos, identificada apenas como Maria José, foi encontrada morta, na tarde desta segunda-feira, 12, em um canavial no bairro Quilombola, no município de Santa Luzia do Norte, a 22 quilômetros de Maceió. De acordo com informações da Polícia Civil, o corpo da garota apresentava sinais de estrangulamento e violência sexual.

Em depoimento ao delegado Geraldo Soares de Carvalho, o pai da criança, Antônio Sebastião dos Santos, pai da criança, disse que a filha saiu de casa ontem para entregar uma garrafa, mas não voltou e nem foi mais vista pela redondeza.

Homicídio

Em Major Isidoro, no sertão alagoano, a 210 quilômetros da capital, a vendedora de cosméticos Arisluzia Pereira dos Santos, de 35 anos, foi executada a tiros, a caminho do trabalho. Segundo a polícia, ela viajava do município Batalha de carona em um caminhão-tanque, para vender seus produtos em Major Isidoro.

Na estrada, a vendedora foi surpreendida por dois homens armados, em uma picape, que trancaram o caminhão e mandaram o motorista parar. "Quando a vítima desceu do caminhão, os homens que estavam no carro dispararam pelo menos e fugiram em seguida", afirmou um policial do 7º Batalhão de Major Isidoro, que registrou a ocorrência e fez os primeiros levantamentos do assassinato.

A polícia realizou buscas pela região, mas até o final desta tarde não tinha localizado os assassinos. Segundo informações de parentes, a vítima tinha dois filhos, estava separada há 7 anos e enfrentava problemas na justiça por conta da separação com o ex-marido.

Este ano, já foram registrados mais de 430 homicídios em Alagoas, 54 somente no mês de abril, segundo dados colhidos pela imprensa no Instituto Médico Legal de Maceió e de Arapiraca, o segundo maior município do Estado.