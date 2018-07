Menina é vítima de bala perdida no centro Uma menina de 12 anos foi atingida por uma bala perdida na manhã de ontem, quando saía de uma escola localizada na Rua Solon, no bairro do Bom Retiro, na região central de São Paulo.Segundo informações fornecidas por policiais militares, a criança foi atingida em uma das pernas. Era por volta de 11h15, quando começou uma troca de tiros, numa tentativa de assalto na frente de uma agência bancária, que fica perto da escola. A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro da Santa Casa e, segundo os médicos, passava bem. Ninguém foi preso pelo crime. O caso foi registrado no 2.º Distrito Policial.