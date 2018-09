Menina ferida por macaca terá alta amanhã em PE A menina Raíssa Lopes Ferreira, de 13 anos, ferida no rosto ontem por uma macaca-aranha no Horto de Dois Irmãos, no Recife, terá alta amanhã. Raíssa, portadora de síndrome de Down, visitava o zoológico num grupo de 30 crianças e adolescentes com deficiência mental levado ao passeio pela Associação de Deficientes de Peixinhos (Adepe), de Olinda. Já na saída do horto, o animal, de 15 anos e 1,1 metro de altura, batizado de Cristina, conseguiu sair da ilha onde vivia em cativeiro, agarrou-se à menina e fez cortes no nariz e a arranhou na testa e pálpebra inferior esquerda dela, nas tentativas de se afastá-lo da criança. Raíssa passa bem. A macaca, que depois do incidente se escondeu em árvores próximas à ilha onde habitava, só foi recapturada hoje. De acordo com o coordenador do Horto de Dois Irmãos, Antonio de Pádua, a dificuldade foi provocada pelos flashes e câmeras dos repórteres que acompanhavam a recaptura. Depois que o coordenador negociou com os jornalistas, que se mantiveram distantes, a macaca para se servir dos alimentos colocados numa bandeja e foi sedada por funcionários do horto. Cristina ficará de quarentena, se submeterá a exames e não mais voltará à ilha. Ficará numa jaula. De acordo com Pádua, a espécie dos macacos-aranhas é dócil. Ela vive no horto há dez anos. A espécie fica em pequenas ilhas porque teme a água. A lâmina d''água em volta da ilha tem cerca de 10 metros. O coordenador acredita que a macaca-aranha se assustou com algum animal - jacaré ou cobra -, o que a teria motivado a enfrentar a água. Ele afirmou que, ao ver a macaca, o grupo se aproximou, começou a filmar, assustando o animal, que se abraçou a Raíssa buscando proteção. Ele destacou ainda que, na tentativa de fazer o animal se afastar da menina, a macaca-aranha foi agredida e lhe puxaram o rabo. Na versão da coordenadora da Adepe, Ivanise Laurentino, o animal pulou em cima da menina. "Gritamos por socorro, ninguém apareceu, quem conseguiu tirar a macaca de cima da criança foi um menino que trabalha na associação", afirmou ela. "Nunca me senti tão violentada, ao ver a macaca agarrada na menina, puxando o seu cabelo, foi como se todo o meu trabalho pela proteção dessas crianças tivesse ido por água abaixo." Associação Ivanise adiantou que a associação e a família de Raíssa irão acionar o Horto de Dois Irmãos na Justiça e pedirão indenização. Pádua disse estar preparado para responder a qualquer questionamento. Ele afirmou te sido o primeiro incidente deste tipo a ocorrer no zoológico, que completa 70 anos em janeiro. A associação foi criada há nove anos e atende de forma voluntária 50 portadores de deficiência mental - com idade de três a 36 anos -, que vivem no bairro de Peixinhos, em Olinda. Todos pertencem a famílias carentes. Raíssa tem dois irmãos. Sua mãe é solteira e desempregada.