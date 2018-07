Menina japonesa viaja para receber coração

Uma japonesa de 7 anos viajou a Toronto, Canadá, para se submeter a um transplante de coração. A viagem ocorreu antes que seja promulgada no Japão a revisão da lei de transplantes de órgãos. Com a mudança só será permitida a doação de órgãos de pessoas com menos de 15 anos que tiverem morte cerebral. A menina, que mora em Tóquio, foi diagnosticada com cardiomiopatia restritiva aos 5 anos. Não havia maneira de saber se um doador criança surgiria após a revisão da legislação. Desde que a lei entrou em vigor, em 1997, foram feitos 86 transplantes.