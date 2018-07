Menina morre afogada no quintal da própria casa

A menina Franciele Oliveira Borges, 2 anos, morreu afogada em uma poça formada no quintal da casa onde morava em Francisco Morato, região metropolitana de São Paulo. A tragédia ocorreu por volta das 20h desta terça, 6. A poça formou-se a partir de um buraco, aberto para a colocação de um poste. Ao encontrar o bebê com o rosto dentro da água, a mãe - Nilza de Oliveira, 39 anos - chamou os bombeiros, que levaram a menina para o Hospital Lascas, no mesmo município. Franciele, porém, foi declarada morta às 22h40. O caso foi registrado no distrito policial da cidade.